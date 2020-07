L'attaccante, che aveva già effettuato la prima parte di visite mediche con il Benevento ed era stato anche in città e al Vigorito, non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Salta improvvisamente il suo arrivo in Italia CALCIOMERCATO, TUTTE NEWS LIVE

Era tutto fatto per l'arrivo di Loic Remy al Benevento. Il 33enne attaccante ex Chelsea e Lille aveva accettato il progetto del neopromosso club giallorosso. Sarebbe stato il primo rinforzo per la Serie A per Pippo Inzaghi. Ma, a sorpresa, l'affare è saltato. Remy, infatti, secondo quanto riportato da OttoChannelTv non ha ricevuto l'idoneità sportiva per giocare in Italia.