Con la retrocessione diventata matematica da due turni, il Brescia comincia a programmare la stagione 2020/21 in Serie B. Il club lombardo ha ufficializzato la nomina di Giorgio Perinetti come nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Negli scorsi giorni l'esperto dirigente, trascorsi tra le altre con Genoa, Venezia, Siena, Bari e Palermo, era stato protagonista di alcuni colloqui con il presidente del Brescia Massimo Cellino, con esito positivo. Fino alla firma.

Il Brescia ha confermato l'ufficialità della nomina di Perinetti, che prenderà ruolo e compiti di Stefano Cordone, con un comunicato: "Giorgio Perinetti - si legge - nato a Roma il 17 gennaio 1951, approda al Brescia Calcio dopo una lunga esperienza in numerosi club di Serie A e B. Il direttore Perinetti sarà presentato ufficialmente ai media (in numero ristretto, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore) nella mattinata di martedì 28 luglio". Dopo l'addio con il Genoa dell'estate 2019, per Perinetti è pronta una nuova avventura nel mondo del calcio.