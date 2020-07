Inter, l'obiettivo si chiama Marash Kumbulla. Venticinque presenze stagionali e un ruolo da protagonista nel Verona di Juric, tra le rivelazioni del campionato. Il suo identikit è ormai ben noto, e piace ai nerazzurri di Conte, che l'hanno individuato come primo rinforzo nel ruolo di difensore centrale in vista della prossima stagione. Proseguono dunque i contatti tra i due club e la missione, ora, è trovare l'accordo per portare a Milano, sponda Inter, il classe 2000, anticipando così anche la concorrenza della Lazio. Nelle ultime ore i due club hanno parlato anche della possibilità di inserire una contropartita nell'affare. Il nome è quello di Edoardo Vergani, attaccante, classe 2001. Fa parte della Primavera nerazzurra, una panchina quest'anno in A (curiosamente proprio contro il Verona a novembre). L’Inter aveva pensato di inserirlo nell’operazione Dzeko con la Roma della scorsa estate, ma ora il suo profilo piace all’Hellas, e l’Inter potrebbe sfruttare questo aspetto per abbassare il prezzo richiesto per Kumbulla.