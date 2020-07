Neanche il tempo di riprendersi l'Inter, con la splendida rete segnata contro il Napoli, che su Lautaro Martinez si scatenano nuove voci di mercato. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona non avrebbe mollato la presa sull'attaccante argentino e anzi l'interesse sarebbe sempre molto forte. Il club blaugrana, sempre secondo quanto riporta il giornale catalano, considererebbe Lautaro come una priorità per il proprio mercato, ma potrebbe acquistarlo soltanto se l'Inter decidesse di accettare qualche contropartita tecnica. La richiesta del Barcellona nei confronti dei nerazzurri è infatti quella di adeguare le proprie pretese a un mercato che ha abbassato i propri prezzi in seguito all'emergenza coronavirus. Ecco che in questo modo, l'inserimento nella trattativa di qualche calciatore, permetterebbe di ridurre l'esborso economico per l'acquisto di Lautaro. Prima di concludere ogni tipo di operazione in entrata, il Barcellona dovrebbe comunque occuparsi di cedere un attaccante e liberare quindi un posto per il Toro Martinez.