L'immagine di Messi sul Duomo ha ispirato Lautaro

Inter tra sogni e realtà. Vittorie e futuro, secondo e primo posto, locandine e foto di Messi sul Duomo. Un’utopia che rimarrà tale fin quando Messi continuerà a ribadire di voler restare a Barcellona. La realtà invece parla di numeri, di Conte e del futuro da costruire. Con o senza Lautaro che finalmente è tornato a colpire come sa fare. 14 gol in campionato. Non pochi ma nemmeno abbastanza da soddisfare le aspettative create nella prima parte di stagione. L’esultanza con gesto bla bla bla, è un chiaro segnale per difendere la propria professionalità. Voi parlate e io sono ancora qua. Come Conte che tra alti e bassi ha messo insieme 79 punti, solo 3 meno dell’Inter del triplete con la possibilità di attaccare quota 82 nello scontro diretto per il secondo posto.