"Benvenuto Victor", con il consueto tweet del presidente è arrivata l'ufficialità del nuovo colpo del Napoli. Per l'attaccante nigeriano andranno al Lille 50 milioni di parte fissa e circa 7-8 di bonus non facili (legati ai futuri piazzamenti del Napoli in Champions). L'attaccante ha firmato un contratto fino al 2025 a 4,5 milioni a stagione

L’accordo totale è arrivato nei giorni scorsi. Alle 16 di venerdì 31 luglio è arrivata anche l’ufficialità tramite il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che ama dare il benvenuto ai nuovi acquisti. E’ bastato un “Benvenuto Victor”, per confermare l’arrivo dell’attaccante nigeriano Osimhen dal Lille. Alla squadra francese andranno 50 milioni di parte fissa (da pagare nei prossimi cinque anni) e sette milioni di bonus non facili (sono legati ai futuri piazzamenti del Napoli in Champions League9. All’attaccante andranno quattro milioni di euro e bonus a stagione fino al 2025. Nell’affare è stato inserito anche il cartellino del difensore classe 2000 Claudio Manzi, che si trasferirà in Francia.

Chi è Victor Osimhen

Victor Osimhen è nato a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre del 1998. Nell’ultima stagione ha stupito tutti mettendo a segno 18 gol in 38 partite. In Francia era arrivato dal Charleroi (36 partite e 20 reti nel 2018-2019). La sua prima esperienza in Europa era arrivata nella stagione 2017-2018 in Germania con il Wolfsburg. Osimhen è un nazionale nigeriano: ha debuttato con la sua nazionale a giugno 2017 e, finora, ha messo a segno quattro gol in dieci presenze.