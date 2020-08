I rossoneri hanno individuato il giocatore per rinforzare la difesa: è Serge Aurier del Tottenham, la cui valutazione è di circa 15 milioni di euro. Cambia intanto il preparatore dei portieri: sarà Nelson Dida, che prenderà il posto di Turci MILAN-CAGLIARI LIVE

Il Milan ha individuato il rinforzo adatto nel ruolo di esterno destra di difesa. Si tratta di Serge Aurier, giocatore del Tottenham, la cui valutazione si aggira sui 15 milioni di euro. Non ci sono ancora trattative, ma al momento i rossoneri hanno puntato lui. Aurier, classe 1992, ha vestito le maglie di Lens, Tolosa e Paris Saint-Germain, prima di approdare a Londra. Ha chiuso la stagione con 42 presenze in tutte le competizioni, in cui ha messo a referto 2 reti e 8 assist complessivamente.