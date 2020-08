Roma-Smalling, intesa lontana con lo United

I giallorossi al lavoro per trattenere il difensore inglese per l'Europa League e per la stagione 2020/21: la distanza con il Manchester United è di 3 milioni di euro e alla deadline per la consegna delle liste Uefa mancano due giorni. Trattativa infinita ma al momento manca l'intesa

La Roma e Chris Smalling sono ancora lontani. La trattativa per trattenere in Italia il difensore inglese classe 1989 non decolla e le possibilità di vederlo in campo in Europa League contro il Siviglia non sono al momento alte. La Roma punta a prolungare la permanenza in giallorosso di Smalling, arrivato in Serie A in prestito dal Manchester United nella scorsa estate, ma la distanza tra le parti è di 3 milioni di euro. La proposta della Roma è di un prestito oneroso a 3 milioni più altri 12 di riscatto, mentre i Red Devils chiedono 3 milioni per il prestito con un bonus per il riscatto fissato a 15.