Il presidente della Fiorentina a Sky Sport: "Spero che Federico resti, ma se vuole andare via noi vogliamo guadagnare quanto chiediamo per il suo cartellino". Sulla conferma di Iachini: "Ha fatto bene, puntavamo a chiudere nella parte sinistra della classifica e l'abbiamo fatto". Capitolo stadio: "Obiettivo importante per me e per il Paese in un momento delicato. Sarebbe bene che ci lascino investire"

"Chiesa ancora alla Fiorentina? Speriamo di sì. Lui può fare quello che vuole, l'essenziale è che se va via ci arrivi in cassa quanto chiediamo". Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervenuto telefonicamente a Sky Sport nel postpartita della vittoria dei viola sul campo della Spal (3-1) ha commentato le voci di mercato riguardanti Federico Chiesa, autore di 10 reti e 7 assist nella Serie A 2019/20. "Io spero che rimanga - è l'auspicio di Commisso - ma se lui vuole andare via devono pagarlo quanto lo valutiamo noi, alle nostre condizioni".

"Parte sinistra della classifica, obiettivo raggiunto" leggi anche Fiorentina, Iachini confermato in panchina Idee chiare, come quelle riguardanti la panchina: "Ho riconfermato Iachini perché ho apprezzato il suo lavoro, dal suo arrivo al posto di Montella abbiamo avuto la miglior difesa del campionato. Volevamo chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica e ci siamo riusciti". Gli obiettivi della prossima stagione sono definiti: "Questo è stato un anno di transizione, volevamo fare meglio dello scorso anno e ci siamo riusciti. Il secondo concetto è di stare nella parte sinistra della classifica e poi in futuro poter vincere qualcosa. Stare il più in alto possibile sarà la nostra missione". Il pensiero è al presente: "Voglio ringraziare tutti quanti, dai dottori ai tecnici, ai fisioterapisti. Forse siamo stati la squadra più colpita dal Covid in Italia. Sono contento e auguro ai ragazzi di andare in vacanza e divertirsi".