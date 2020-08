Bilancio di fine campionato su Instagram per l'attaccante argentino, che le voci di mercato hanno più volte avvicinato al Barcellona: "Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per aver lasciato tutto in ogni partita, a tutti i tifosi per esserci uniti a noi. Continueremo a fare del nostro meglio per questa squadra". 14 gol e 5 assist per il Toro nella Serie A 2019/20 ATALANTA-INTER 0-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO

"La Serie A finisce. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per aver lasciato tutto in ogni partita, a tutti i tifosi per esserci uniti a noi. Continueremo a fare del nostro meglio per questa squadra". Lautaro Martinez affida il suo bilancio di fine campionato con la maglia dell'Inter a un post su Instagram: l'attaccante argentino è stato tra i protagonisti della squadra di Antonio Conte con 14 reti e 5 assist (3 gol e 2 assist dopo il lockdown) in 35 presenze in A, per un totale di 19 centri e 6 passaggi vincenti sommando anche il rendimento nelle coppe.