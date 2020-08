Il presidente del Barça non ha dubbi: “Leo terminerà la carriera qui”. Poi fa il punto su Lautaro Martinez (“Contatti interrotti con l’Inter”) e su Arthur (“verrà multato per il rifiuto di giocare la Champions”)

Lautaro Martinez? No, grazie. Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, il cui mandato alla guida del club scadrà l'anno prossimo, almeno per il momento chiude la porta al possibile trasferimento dell'attaccante dell'Inter in Catalogna. "Attualmente - dice, in un'intervista al quotidiano Sport - abbiamo interrotto i contatti con l'Inter: è una scelta in comune fra noi e il club di Milano. La situazione del calcio non permette grandi investimenti".

Riguardo il sogno proibito che, per i tifosi dell'Inter, si chiama Leo Messi, Bartomeu è stato lapidario: "Non ho alcun dubbio che manterrà la parola, concludendo la carriera nel Barcellona. Messi ha sempre detto di voler finire qui: nel Barca potrà giocare per altri tre o quattro anni ad altissimo livello".