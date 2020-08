Dovrà restare fermo per un mese, Pedro Rodriguez Ledesma . Lo spagnolo si è infortunato alla spalla lussata in seguito all’infortunio riportato nel finale della partita tra Chelsea e Arsenal nella finale di FA Cup vinta dai Gunners. Il prossimo giocatore dei giallorossi dovrà dunque osservare quattro settimane di stop.

Pedro, presto il passaggio alla Roma

L’esterno offensivo classe 1987 terminerà l’attuale stagione sportiva al Chelsea, ma poi si libererà a parametro zero e nel suo futuro – a partire settembre – ci sarà la Roma: l’ex Barcellona andrà ad aumentare il tasso qualitativo offensivo a disposizione della squadra di Fonseca che – in quel ruolo – potrebbe cedere alcuni calciatori, Kluivert su tutti e forse anche il turco Under.