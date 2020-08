La Roma ha voluto ringraziare Chris Smalling e Davide Zappacosta per l’impegno profuso in questa stagione, dopo la conclusione del campionato di Serie A. I due difensori, arrivati in prestito la scorsa estate rispettivamente dal Manchester United e dal Chelsea, non prenderanno parte agli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia in programma giovedì. L’amministratore delegato del club, Guido Fienga, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al sito ufficiale: "Ci teniamo a ringraziare Chris e Davide per la professionalità dimostrata in questa stagione. Entrambi sono stati un esempio di dedizione al progetto: hanno condiviso con noi ogni momento, quelli positivi e quelli di difficoltà, dimostrando da subito grande attaccamento ai colori giallorossi. Qualora si verificassero le condizioni, saremmo onorati di poter contare ancora su di loro".