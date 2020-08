Il difensore inglese saluta la piazza di Roma su Instagram prima di tornare allo United per fine prestito: "Sono affranto per non aver potuto terminare ciò che avevamo iniziato questa stagione. L'amore che mi avete mostrato in così breve tempo è qualcosa di speciale e non sarà dimenticato. Un grande in bocca al lupo contro il Siviglia. Daje Roma"

L'avventura di Chris Smalling alla Roma è terminata con 3 reti e 2 assist in 37 presenze tra campionato e coppe. Il difensore è ripartito in direzione Manchester dopo che lo United e il club giallorosso non hanno trovato l'intesa per estendere il prestito oltre il 5 agosto, così Smalling non farà parte della Roma che in Europa League giovedì 6 agosto alle 18:55 sfiderà il Siviglia negli ottavi di finale in gara secca, in programma alla MSV Arena di Duisburg. Il 30enne inglese ha voluto prima salutare squadra e tifosi della Roma in un post su Instagram: "Desolato per non aver potuto terminare ciò che avevamo iniziato questa stagione - le sue parole - l'amore che mi avete mostrato in così breve tempo è qualcosa di speciale e non sarà dimenticato. Voglio ringraziare tutti e fare a tutti i giocatori e lo staff un grande in bocca al lupo contro il Siviglia. Daje Roma". Pensiero accompagnato da quattro foto che riassumono l'avventura romana: tre esultanze contro Verona, Brescia e Udinese più uno scatto in cui Smalling applaude il tifo dell'Olimpico.