Colpo in attacco per il club neopromosso in B: acquistato per 4.5 milioni più bonus il cartellino del 25enne, capocannoniere dell'ultimo campionato croato con la maglia dell'NK Osijek. Maric è arrivato in Italia per svolgere le visite mediche a bordo di un jet privato messo a disposizione dal patron Silvio Berlusconi

Altro colpo dall'estero per l'attacco del Monza: dopo il danese Christian Gytkjaer, il club brianzolo, neopromosso in Serie B, ha definito l'acquisto del croato Mirko Maric. Centravanti classe 1995, Maric è costato 4.5 milioni di euro più bonus. Nella stagione 2019/20 ha segnato 20 reti e fornito 6 assist, diventando il capocannoniere del campionato croato con la maglia dell'NK Osijek. Maric ha raggiunto l'Italia questa mattina su un volo privato messo a disposizione dal proprietario del Monza Silvio Berlusconi per sostenere le visite mediche.

Mirko Maric a bordo del volo privato che l'ha portato in Italia

Doppio passaporto, fisico e sinistro letale: chi è Maric leggi anche Pirlo da Brocchi e Galliani per Monza-Juve U19 Prima punta fisica di piede sinistro, alto 188 centimetri per 80 chili, Maric è nato a Mostar, in Bosnia, il 16 maggio 1995. Ha segnato 4 gol in 18 presenze con la nazionale bosniaca, ma grazie al doppio passaporto dal 2015 ha scelto di vestire la maglia della Croazia, indossata due volte sin qui in carriera con la nazionale maggiore. Nonostante la struttura imponente, Maric sa attaccare anche molto bene la profondità. Le 20 reti stagionali, 6 su rigore, con l'Osijek, hanno contribuito al terzo posto in campionato della sua squadra. Abbastanza riservato, sui social alterna volentieri le sue foto in campo e scatti di famiglia insieme a sua moglie Tea, sposata nell'estate 2019. All'Osijek, dove è arrivato nell'estate 2017, ha indossato la maglia numero 24. In carriera Maric ha anche giocato in Ungheria con il Videoton, mentre in patria ha vestito anche le maglie di NK Lokomotiva e Dinamo Zagabria. Nel suo presente ora ci sono l'Italia e il Monza.