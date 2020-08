Difficile la conferma di Nicola: per la panchina sondato l'ex Fabio Liverani, che però difficilmente arriverà. Via anche il direttore sportivo Marroccu: si lavora all'arrivo di Daniele Faggiano dal Parma

Conquistata la permanenza in Serie A all'ultima giornata, il Genoa prepara una rivoluzione tecnica per la stagione 2020-21. Difficilmente, nonostante la salvezza raggiunta e i 28 punti conquistati nelle 21 partite sotto la sua gestione, ci sarà ancora Davide Nicola sulla panchina rossoblù. Tra i nomi in pole per la sua sostituzione c'è Fabio Liverani, retrocesso con il suo Lecce all'ultima giornata dopo un testa a testa proprio con il Genoa. Liverani ha allenato il Genoa nella stagione 2013/2014, con esonero a fine settembre dopo una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. Il Genoa ha pensato a lui, ma difficilmente tornerà a Genova.