Esonerato Sarri, il club bianconero sta lavorando per scegliere il nome del successore. Fra le ipotesi la preferita è quella che porta il nome di Simone Inzaghi, che andrebbe tuttavia liberato dalla Lazio (contratto in scadenza nel 2021). Occhio alla tentazione di affidare la panchina della prima squadra all'attuale allenatore della Juve U23

Ore di riflessione per la Juventus, che deve decidere chi sarà l'allenatore della prossima stagione. Esonerato Sarri, il club bianconero sta valutando le prime ipotesi per la scelta del successore. Fra le preferite c'è quella che porta il nome di Simone Inzaghi, che però va liberato dalla Lazio, con cui ha un contratto in scadenza nel 2021. Valutato già la scorsa estate, Inzaghi è reduce da una stagione che ha visto i biancocelesti in lotta per lo scudetto fino al lockdown per poi raggiungere la qualificazione alla Champions.