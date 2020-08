Giorni di confronto sul futuro dell'allenatore dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. "Il bilancio è agrodolce, ci prenderemo qualche giorno per valutare tutto", ha detto Agnelli. Tra le alternative per la panchina in cima alla lista Simone Inzaghi, che però ha ancora un anno di contratto con la Lazio

La Juventus riflette sulla posizione di Maurizio Sarri dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Le parole del presidente Andrea Agnelli nel postpartita hanno certificato la necessità di un confronto sul futuro . Il numero uno bianconero ha confermato i dirigenti e Cristiano Ronaldo, non Sarri. "Il bilancio stagionale è agrodolce, ci prenderemo qualche giorno per valutare tutto", ha spiegato a Sky Sport nel post partita.

In caso di addio Simone Inzaghi prima scelta

L'unico nome sul quale risultano al momento riscontri sul possibile gradimento della Juventus è quello di Simone Inzaghi, che ha fatto molto bene in Italia alla guida della Lazio. Inzaghi era già in ballottaggio lo scorso anno con Sarri per la panchina bianconera e ha un solo anno di contratto con il club biancoceleste. Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo e sta temporeggiando, ma proprio il legame fino al 2021 può essere un ostacolo, perché Tare e Lotito non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare. Non c'è al momento una trattativa, ma si è fermi al piano delle sensazioni e delle opportunità da poter cogliere. Se la dirigenza bianconera dovesse arrivare alla conclusione che Sarri non è più adatto a guidare la Juve, saranno prese in considerazione anche altri allenatori liberi (l'ex Tottenham Mauricio Pochettino per esempio). E poi sarà fatta anche una valutazione dei costi.