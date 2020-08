Alex Del Piero è intervenuto in collegamento da Los Angeles per commentare la scelta della Juve di affidare la panchina a Pirlo: "Grande sorpresa anche per me. Ero molto felice del suo passaggio all'Under 23, qui siamo andati molto oltre". L'ex capitano bianconero spiega come mai non è corretto paragonare la nuova guida juventina a Zidane e ne esalta i punti di forza

