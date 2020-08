Agente Lautaro: "All'Inter sta benissimo"

Le parole di Carlos Alberto Yaqué dall’Arentina: "Col Barca solo una trattativa mediatica. Ora la priorità è arrivare fino in fondo in Europa League"

"Lautaro sta bene dove sta. Ha ancora tre anni di contratto con l'Inter". A tranquillizzare i tifosi nerazzurri sono le parole dell'agente dell'attaccante argentino, Carlos Alberto Yaqué , che in un'intervista ai media di Buenos Aires subito rilanciata dal Mundo frena sulla trattativa col Barcellona.

"Col Barça trattativa mediatica"

"Per fortuna Lautaro ha fatto un'ottima stagione - le sue parole - Ora c'è l'Europa League, questa è la priorità: speriamo arrivi fino in fondo". Quanto alle voci di un interessamento del Barcellona, per Yaqué "si è trattato piuttosto di una trattativa mediatica".