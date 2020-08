Cagliari, obiettivo Juan Jesus per la difesa

È Juan Jesus l'obiettivo numero uno per la difesa del Cagliari. Il brasiliano classe 1991 è in uscita dalla Roma e potrebbe ritrovare in rossoblù Eusebio Di Francesco, che lo ha già guidato nell'esperienza giallorossa schierandolo spesso titolare anche in partite importanti come quelle di Champions League. L'interesse è forte e Juan Jesus è un'idea molto concreta per il Cagliari, che vorrebbe aggiungere un difensore d'esperienza alla sua rosa. Si lavora su un trasferimento a titolo definitivo, con contratto fino al 2023.