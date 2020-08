È fatta per l'arrivo di David Silva alla Lazio: lo spagnolo firmerà nelle prossime ore a Lisbona il contratto con i biancocelesti. Ma Tare non si ferma qui: per l'attacco Muriqi sempre più vicino, sulla lista anche Paulinho del Braga e Borja Mayoral del Real Madrid. Per la fascia sinistra obiettivo Fares, per la porta piace Sergio Rico CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Dopo 13 anni la Lazio è tornata nell'Europa delle grandi, in un'annata importante in cui si è sognato a lungo lo scudetto ed è arrivata anche una Supercoppa. La società di Claudio Lotito ora vuole regalarsi un'altra stagione da protagonista ed è scatenata sul mercato. Il primo rinforzo per Simone Inzaghi è già in arrivo ed è di quelli importanti: David Silva ha scelto i biancocelesti. Il giocatore classe 1986 firmerà nei prossimi giorni a Lisbona, dove è impegnato con il Manchester City nella Final Eight di Champions League. Ma in Portogallo non ci sarà direttamente la Lazio, ci penserà l'agente a formalizzare l'accordo per l'arrivo in Italia del centrocampista spagnolo. Dunque non ci sono più dubbi, David Silva ha preso la decisione sul suo futuro e nella prossima stagione vestirà la maglia biancoceleste. Un gran colpo per la Lazio, che presto sarà anche ufficiale.

Muriqi sempre più vicino Ma non è finita qui, come detto la Lazio lavora su più fronti. I biancocelesti sono vicini anche a Vedat Muriqi, attaccante classe 1994 che nell'ultima stagione ha segnato 15 gol in 32 partite con la maglia del Fenerbahce. Operazione da 16 milioni più 2 di bonus per la Lazio, che quindi sta per regalarsi un'altra valida alternativa per l'attacco.