Matuidi ha risolto il contratto con la Juventus e ha salutato i bianconeri con un messaggio su Instagram: "È stato un onore, resterò per sempre un vostro tifoso". Giocherà in America, all'Inter Miami

Ora è ufficiale: si è conclusa l'avventura alla Juventus di Blaise Matuidi. Il francese, in scadenza nel 2021, ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava al club bianconero, lasciando così Torino dopo tre stagioni e 133 partite disputate. Anni intensi, in cui sono arrivati tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Matuidi ha salutato così la squadra bianconera: "Essere stato un membro della famiglia della Juventus è stato l'avverarsi di un sogno, un onore. Ho scoperto un'istituzione incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Rimarrò per sempre il vostro tifoso numero 1, o meglio il numero 14. Grazie Juventus, grazie davvero", le sue parole su Instagram.