Biabiany riparte dalla Serie C spagnola

Dopo una stagione in Serie B con il Trapani, conclusa con 12 presenze e con il mancato prolungamento del rapporto dopo il 30 giugno, Jonathan Biabiany ha deciso di ripartire dalla Spagna. L'esterno francese classe 1988, infatti, ha firmato con il San Fernando, club di terza divisione . È stata la stessa società spagnola a presentarlo in grande stile, ricordando gli anni vissuti in Italia e annunciando l'inizio di un rapporto che durerà fino al 2022. "Il San Fernando Club Deportivo e il calciatore Jonathan Ludovic Biabiany (Parigi, 28/04/1988) hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del francese in maglia azzurra per le prossime due stagioni", recita il comunicato ufficiale.

La carriera di Biabiany

Esterno offensivo nel 4-3-3 oltre che nel 4-4-2 e nel 4-2-3-1, quinto di destra nel 3-5-2 ma anche semplicemente punta mobile. Biabiany ha ricoperto tutti questi ruoli nei tanti anni vissuti in Italia, mettendosi in mostra soprattutto per la sua velocità. Dalla Francia all'Inter a soli 16 anni, con la vittoria dello scudetto Primavera (in attacco con Balotelli) e l'esordio in Coppa Italia con Mancini nel 2007. Due anni al Modena in Serie B, poi la prima stagione in Serie A a 21 anni con il Parma. In gialloblù segna 6 gol, guadagnandosi un posto nell'Inter di Benitez che vincerà poi Supercoppa Italiana e Mondiale per club. Dopo una parentesi di sei mesi alla Sampdoria, quattro positive stagioni al Parma prima di un nuovo biennio nerazzurro tra il 2015 e il 2017. Allo Slavia Praga l'unica stagione fuori dall'Italia, poi il ritorno in gialloblù nel 2018/2019 e l'esperienza al Trapani. Più di 200 presenze in Serie A, quasi 300 in totale in Italia e 33 gol realizzati con le varie squadre. Ora il San Fernando, per ripartire dalla terza divisione spagnola.