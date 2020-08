Sul terzino sinistro classe '99 della Dinamo Kiev ci sono anche altri club di Premier League e di Serie A: in Italia, al momento, l'Inter si trova davanti a tutte. Sempre per lo stesso ruolo interessa Emerson Palmieri, per il quale potrebbe essere fatto un tentativo concreto al termine dell'Europa League. Infine, si va verso il rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert con la Fiorentina. Lazaro è in partenza, direzione Bundesliga CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Agosto intensissimo per l'Inter, impegnata su più fronti: se la squadra e Antonio Conte sono focalizzati sulla fase finale dell'Europa League di scena in Germania, la dirigenza comincia a pensare alla rosa dell'anno prossimo. Un ruolo in particolare sta occupando i pensieri della società nerazzurra nelle ultime ore: quello dell'esterno sinistro. Il nome nuovo per quella zona di campo è quello di Vitaliy Mykolenko. Il classe '99 ucraino, 33 presenze con 4 gol e 6 assist nell'ultima stagione tra campionato e coppe, ha richieste in tutta Europa e non è facile da raggiungere. Piace in particolar modo in Premier League e ha ricevuto delle proposte anche dalla Serie A: per quanto riguarda il mercato italiano i nerazzurri sono però in questo momento davanti a tutti.

Un altro nome che la società valuta ormai da diverse settimane è quello di Emerson Palmieri. Il terzino sinistro ex Roma, 21 presenze tra campionato e coppe nell'ultima stagione al Chelsea, ha già lavorato con Conte per sei mesi proprio nel club inglese e sarebbe un rinforzo gradito all'allenatore. L'Inter però non ha ancora avviato contatti veri e propri e per tentare un eventuale affondo attenderà la conclusione dell'Europa League.