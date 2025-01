Manca solo l'ufficialità per il prestito dell'attaccante francese in bianconero, trasferimento atteso nelle prossime ore. L'attesa è dettata da un problema tecnico del Psg, che ha concesso a titolo temporaneo il numero massimo di giocatori Over (6). Prima del passaggio definitivo di Kolo Muani alla Juve, quindi, i parigini dovranno liberare un posto. È solo questione di tempo: ecco perché l'operazione non è a rischio

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento alla Juventus di Randal Kolo Muani . Tutto definito col Psg per l'arrivo a Torino dell'attaccante francese, classe 1996 che giovedì ha sostenuto le visite mediche al J Medical: operazione in prestito secco , affare che consegna a Thiago Motta una nuova importante pedina nel reparto offensivo. Attesa che potrebbe terminare nelle prossime ore o nella giornata di sabato : la Juve sta aspettando la documentazione necessaria da Parigi, ultimo step necessario per archiviare il trasferimento. L'operazione non è assolutamente a rischio, ma perché non è ancora arrivato l'annuncio?

Raggiunto il massimo di prestiti Over

L'attesa è legata a un problema tecnico in casa Psg, che andrà risolto prima di chiudere il trasferimento. In questo momento i francesi hanno raggiunto il numero massimo di prestiti Over (6), ovvero giocatori attualmente a titolo temporaneo in altre squadre. Dunque, prima di ufficializzare Kolo Muani alla Juventus, il Psg dovrà liberare un posto rescindendo il contratto di uno dei 6 giocatori coinvolti oppure tramite un acquisto definitivo del club a cui era stato girato. Chi sono i giocatori in questione? Si tratta di Xavi Simons (Lipsia), Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Leverkusen), Renato Sanches (Benfica), Juan Bernat (Villarreal) e Lucas Lavallée (Aubagne). Proprio quest'ultimo, portiere in prestito nella terza divisione francese, è il principale indiziato per liberare uno slot e dare l'ufficialità del nuovo attaccante della Juventus.