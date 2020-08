Le parole a BBC Radio di Guillem Balague, autore nel 2015 della biografia su Ronaldo: "Il motivo per cui è stato accostato al PSG è un solo: Jorge Mendes ha avuto indicazioni di trovargli una nuova squadra. È stato offerto a tutti, anche a Barcellona e Real Madrid che hanno detto di no"

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Guillem Balague , giornalista catalano che nel 2015 ha scritto la biografia di Cristiano Ronaldo . A BBC Radio 5 Live Sport Balague (che da anni vive in Inghilterra) ha parlato di un possibile addio di CR7 alla Juventus: "Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG è uno solo: il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto indicazioni di trovargli una nuova squadra . È stato offerto a tutti, anche al Barcellona , ma gli hanno detto 'no chance'", le sue parole.

"Chi lo paga quell'ingaggio?"

approfondimento

I punti fermi della Juve di Pirlo

PSG e Barcellona, ma non solo. Balague prosegue: "La cosa è iniziata da un po', negli ultimi 6 mesi Ronaldo è stato offerto anche al Real Madrid, che ha detto categoricamente di no a un suo possibile ritorno. Ci sono state anche delle voci sulla MLS americana e altre cose. La situazione mi risulta sia questa, Ronaldo è stato offerto ovunque. Ma non so se riusciranno a liberarsene facilmente, chi lo paga quell'ingaggio?".