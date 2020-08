I punti fermi della Juve di Pirlo

Anche la Juve di Andrea Pirlo, in campo, ripartirà da Cristiano Ronaldo, dal suo totem. Dall'uomo che nelle 6 partite di play off della Champions League degli ultimi due anni, ha segnato da solo 7 gol. Zero il resto della squadra. Anche la Juve 20-21 giocherà con Cristiano Ronaldo. Parola di Andrea Agnelli.