Da calciatore ad attore. È la sorte toccata almeno per qualche minuto a Nicolas Gaitàn, da sempre grande fan di Tom Cruise. Si è trovato addirittura a vestire i suoi panni e non in un film qualunque. Lo Sporting Braga, che ha acquistato a zero il calciatore argentino dopo gli ultimi mesi al Lille, ha scelto di presentarlo ai tifosi con un cortometraggio ispirato a "Top Gun", pellicola d'azione uscita nel 1986 e diventata un grande classico. Nel breve filmato si vede l'esterno classe 1988 che arriva presso un aerodromo a bordo di una moto con una divisa, la quale presenta lo stemma dello Sporting Braga ricamato e le bandiere del Portogallo e dell’Argentina. In lui sembra quasi di rivedere il tenente Pete "Maverick" Mitchell, il giovane aviatore della marina militare americana interpretato proprio da Cruise: "Ciao, guerrieri! - grida verso la fine del video Nico Gaitan- siamo pronti per la nuova stagione?”. Una presentazione sicuramente ad effetto che ha lasciato sorpresi i tifosi e che resterà impressa nella loro mente proprio come quel Top Gun diventato storia del cinema.