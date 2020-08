Jack riflette e va in rovesciata su Instagram

L'ultima immagine di Bonaventura da giocatore rossonero è quella dell'1 agosto, quando in un San Siro deserto per le restrizioni imposte dal Covid il numero 5 rimase da solo in campo a osservare il silenzio di uno stadio vuoto al termine di Milan-Cagliari 3-0, prima di abbandonare il campo visibilmente commosso. Si è messo alle spalle 184 presenze e 35 gol con il Milan e ora è alla ricerca di una nuova sfida. Giorni di riflessione, caratterizzati dalle nozze con la sua Federica e vissuti con il sorriso. Bonaventura lo dimostra anche sui social: su Instagram ha postato una sua mezza rovesciata in piscina, taggando Gigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic (che lo aveva salutato sui social definendolo "Numero uno") e Kevin-Prince Boateng, ex compagni in rossonero. Sempre con il pallone al centro dei suoi pensieri, in attesa di scegliere la prossima tappa della sua carriera.