I neroverdi guardano alla Spagna per rinforzare la rosa 2020/21: piace il terzino classe 1997, 30 presenze e 5 assist nella stagione appena conclusa con la squadra B dei blaugrana. Temporaneamente arenata invece la trattativa per il suo compagno di squadra Monchu

Il Sassuolo guarda alla Spagna per rinforzare la rosa in vista della stagione 2020/21. Dopo la trattativa avviata con Monchu, centrocampista centrale classe 1999 e capitano della squadra B del Barcellona, c'è un altro talento blaugrana nel mirino degli emiliani. Si tratta di Sergio Akieme. Terzino sinistro nato il 16 dicembre 1997, passaporto della Guinea Equatoriale, Akieme ha giocato in stagione 30 partite con il Barcellona B , fornendo 5 assist. In carriera ha all'attivo due presenze (nella stagione 2018/19) nella Liga con la maglia del Rayo Vallecano, mentre nella Champions League 2019/20 è stato in panchina nell'1-1 del 25 febbraio al San Paolo contro il Napoli.

Asse con la Spagna: l'Osasuna su Tripaldelli

Il dialogo con il Barcellona per Akieme è avviato, mentre è temporaneamente in stand by l'affare Monchu. L'asse con la Spagna resta caldo anche in uscita: Alessandro Tripaldelli, terzino del 1999 che quest'anno è stato impiegato per due volte in Serie A da Roberto De Zerbi, è cercato dall'Osasuna, club che ha chiuso la Liga 2019/20 al decimo posto.