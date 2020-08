leggi anche

Nei giorni scorsi era stato ingaggiato dal Benfica anche la stella del Gremio Everton Cebolinha, mentre assieme a Vertonghen visite mediche per l'attaccante tedesco Luca Waldschmidt, 24anni, 8 reti nell'ultima Bundesliga con la maglia del Friburgo e tre presenze nella nazionale maggiore della Germania. Anche lui firmerà per il Benfica. In passarto era stato seguito a lungo dal ds della Lazio Igli Tare.