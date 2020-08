Le altre trattative



Mino Raiola, procuratore dello svedese, è anche lo stesso di Gianluigi Donnarumma. Ma per il portiere classe '99 non si è ancora entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo. Per Gigio, in scadenza nel 2021, il club rossonero attende di risolvere altre priorità come il nodo Ibrahimovic e un rinforzo in difesa. In questo senso l'obiettivo è quello di Nikola Milenkovic: la Fiorentina non accetta lo scambio proposto dal Milan con Paquetà e chiede 40 milioni. I rossoneri possono contare sui piani del giocatore, che ha ancora due anni di contratto a Firenze ma ha già deciso di non rinnovare. Un dato che gioca in favore del club acquirente, con le parti che dovranno trattare sulla cifra del cartellino del classe '97. Buone notizie invece per Ante Rebic: il Milan già raggiunto un’intesa sull’ingaggio con l’attaccante, ma cerca di ottenere condizioni più vantaggiose dall'Eintracht per trattenerlo in rossonero anche la prossima stagione.