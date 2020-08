Setién esonerato, manca solo l'ufficialità

"Setièn è fuori!": poche parole, pronunciate da Bartomeu, che confermano l'esonero dell'allenatore del Barcellona. Il presidente blaugrana avrebbe parlato al termine dell'incontro con Abidal e Planes, come confermato da Tiempo de Juego. Ormai non ci sono più dubbi quindi, il Barcellona ripartirà da un nuovo allenatore. L'esonero è già stato comunicato privatamente a Setien e al suo entourage. Ma la rivoluzuone non sarà solo in panchina. Potrebbero infatti saltare il CEO Oscar Garu e il Segretario tecnico Abidal. Discorso diverso invece per il Direttore sportivo Ramon Planes. Bartomeu vorrebbe confermarlo, ma è lo stesso Planes, per rispetto verso le persone che lo hanno chiamato al Barcellona, a essere intenzionato a fare un passo indietro. Il presidente blaugrana Bartomeu, tra l'altro, dovrebbe chiedere le elezioni anticipate a novembre: non si tratterebbe di dimissioni, ma un rimettere il mandato per verificare il consenso sulla sua figura prima della regolare scadenza del mandato.