La pesantissima eliminazione dalla Champions League fa scattare il ribaltone: via Setien e la direzione sportiva. Non si dimette il presidente che commenta: "Piqué ha ragione, è stato un disastro. Non siamo stati all'altezza" BARCELLONA-BAYERN 2-8: GOL E HIGHLIGHTS

Impossibile che non ci siano conseguenze dopo un 2-8. Soprattutto se a perdere è una squadra che si chiama Barcellona: sarà rivoluzione blaugrana, dal reparto tecnico a quello manageriale, già annunciata da Josep Maria Bartomeu. Mentre il presidente del club allontana l'idea delle dimissioni già nel postpartita. A pagare il flop di Champions saranno altri. In primis l'allenatore Quique Setien: sulla panchina del Barcellona da gennaio, verrà sostituito dopo appena otto mesi e nessun trofeo in bacheca. Xavi il favorito, Pochettino l'alternativa, Ma è a forte rischio anche tutta la direzione sportiva, da Ramon Planes a Eric Abidal fino al CEO Oscar Grau. Seguiranno decisioni definitive nelle prossime ore, ma il tempo per ripartire da zero è poco: il prossimo campionato spagnolo inizia già il 12 settembre.



Bartomeu: "Non siamo stati all'altezza, chiedo scusa ai tifosi" approfondimento Dopo 15 anni semifinali senza Messi e CR7 Dopo la debacle contro il Bayern sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente blaugrana: "Un risultato pesantissimo", sospira Bartomeu. "Il Bayern ha fatto una grande partita e ha meritato la semifinale. Noi invece non siamo stati all'altezza, è stato un disastro: ha ragione Piqué". E adesso? "Dobbiamo fare dei cambiamenti: alcune decisioni le abbiamo già prese, altre le annunceremo nei prossimi giorni. Ora dobbiamo solo pensare a quello che è successo in campo: una partita durissima. Chiediamo scusa ai tifosi del Barça".