Spendere tanto non sempre è sinonimo di successo. Anzi, spesso a trionfare è chi ha saputo valorizzare meglio la propria rosa: acquisti a cifre contenute (e a volte addirittura a costo zero) che poi hanno reso ben al di sopra dei soldi sborsati. Quali sono i club che spendono meglio? Ecco la classifica, stilata con i dati di Transfermarkt, che premia la differenza maggiore tra quanto vale la rosa attualmente e quanto è stato speso per costruirla