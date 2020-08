Dalla Francia al Portogallo, dal Paris Saint-Germain al Benfica: la prossima tappa della carriera di Edinson Cavani potrebbe essere in Primeira Liga. A lanciare indizi importanti in questa direzione è lo stesso attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto con il Psg e dunque libero di scegliere la sua prossima destinazione: "Con il Benfica e altri club ci sono stati dei contatti ma non c'è ancora nulla di definito. Quando lo sarà, tutti lo sapranno. Ma loro sono una grande squadra, competitiva e importante: se avrò la fortuna di poterci andare, allora ne sarò felice", le parole rilasciate dall’ex Napoli a una tv locale all'aeroporto di Montevideo e riprese dall’Equipe. "Se l'allenatore del Benfica mi chiamasse, sarei felice di parlare con lui, ma di calcio non di contratti. Per il momento sono molto tranquillo, vedremo come percorrerò questa nuova tappa della mia vita", ha aggiunto il Matador.