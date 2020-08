Nello staff del nuovo allenatore bianconero ci sarà spazio anche per l'ex calciatore croato, alla Juventus dal 1998 al 2005 e poi dal 2006 al 2007. Quest'ultimo ha accettato l'offerta e adesso deve solo liberarsi dall'Hajduk Spalato

La nuova Juventus di Andrea Pirlo si sta formando. A partire dallo staff che accompagnerà l'ex centrocampista nella sua prima avventura da allenatore. Avrà infatti un suo ruolo anche un'altra vecchia conoscenza bianconera, ovvero Igor Tudor. Poco fa quest'ultimo ha accettato la proposta e ha chiamato Pirlo per confermargli il sì. Adesso deve solo formalmente liberarsi dall’Hajduk Spalato, squadra in cui è arrivato dopo l'esperienza all'Udinese e che ha guidato al quinto posto nella massima serie del calcio croato.