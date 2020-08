Valentino Lazaro saluta di nuovo l' Inter . L'esterno classe 1996, infatti, è pronto a tornare in Germania e si trasferirà al Borussia Moenchengladbach con la formula del prestito con diritto di riscatto . Nella giornata di martedì 18 agosto, l'austriaco effettuerà anche le visite mediche e successivamente firmerà il nuovo contratto con il club tedesco. Lazaro, dopo i primi sei mesi all'Inter, si era poi trasferito al Newcastle nello scorso mese di gennaio. Al termine della stagione, però, la società inglese ha deciso di non esercitare l'opzione per il riscatto dell'esterno che, dopo essere rientrato al club nerazzurro, si prepara a vivere una nuova esperienza in Bundesliga.

La stagione di Lazaro

Nell'estate del 2019 l'Inter aveva deciso di puntare sull'austriaco per rinforzare la fascia destra, prendendolo dall'Herta Berlino per 22 milioni di euro. Lazaro ha però fatto fatica a imporsi nel 3-5-2 di Antonio Conte. La prima apparizione in nerazzurro è arrivata soltanto all'ottava giornata di campionato, in totale sono state 11 le presenze collezionate fino a gennaio con l'Inter: 6 in Serie A, 4 in Champions League e una in Coppa Italia. In Inghilterra, invece, Lazaro ha trovato maggior continuità: 13 presenze e un gol in Premier League, 2 presenze e un gol in FA Cup. Numeri e prestazioni che, però, non sono bastate per guadagnarsi una riconferma con il Newcastle. Ora il ritorno in Bundesliga, con il Borussia Moenchengladbach.