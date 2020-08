I nerazzurri pensano a Romero per la difesa: l'operazione ha costi molto alti e non c'è stato ancora alcun contatto con l'agente del giocatore. Il difensore, nel frattempo, è stato convocato da Pirlo per il ritiro con la Juventus CALCIOMERCATO, LE TRATTATIVE DI OGGI

Cristian Romero è la nuova idea per la difesa dell'Atalanta. Il difensore argentino classe 1998, nelle ultime due stagioni al Genoa ma dall'estate scorsa di proprietà della Juventus, piace a Gian Piero Gasperini che lo vorrebbe come rinforzo per la sua squadra. Il problema, però, riguarda i costi dell'operazione che sono molto alti. L'Atalanta è interessata al giocatore ma non ha ancora avuto alcun contatto con il suo agente. Romero, intanto, è rientrato alla Juventus dal prestito al Genoa e ha ricevuto regolarmente la convocazione per presentarsi al ritiro dei bianconeri con Andrea Pirlo.