Paulo Dybala è felice di essere un giocatore della Juventus e nel suo futuro potrebbe esserci ancora a lungo il bianconero. Parola di Jorge Antun, agente della Joya, che ha voluto mettere fine alle tante indiscrezioni di questi giorni che vedono l’argentino con la valigia in mano e sempre più lontano da Torino. "Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre", ha affermato l’agente del numero 10 bianconero che in questi giorni si trova in vacanza a Ibiza, dove sta recuperando dalla ricaduta del problema all’adduttore accusata nella gara contro Lione costata l’eliminazione dalla Champions ai bianconeri.