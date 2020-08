I rossoneri continuano a lavorare per riportare in Italia il centrocampista, ma lo scoglio al momento è rappresentato dalla formula dell'affare visto che il Chelsea lascerebbe partire il calciatore solo in prestito con obbligo di riscatto a cifre che il Milan considera elevate CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Una "vecchia conoscenza" per rinforzare la rosa della prossima stagione, il Milan continua a lavorare per riportare in rossonero Tiemoue Bakayoko, centrocampista classe 1994 nell’ultima stagione in prestito al Monaco ma di proprietà del Chelsea. La trattativa con il club inglese prosegue, ma il vero problema al momento è rappresentato dalla formula dell’operazione: per far partire il francese, il Chelsea chiede l'obbligo di riscatto e il Milan a certe cifre (intorno ai 30 milioni di euro) non è disposto ad arrivare. Anche perché l’obbligo sarebbe "reale" e non legato a determinate condizioni (presenze e risultati sportivi) verificabili o meno.