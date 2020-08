Prima giornata di visite mediche per Pedro, sottoposto a un controllo specializzato alla spalla operata dopo l'infortunio subito in finale di FA Cup. Successivamente verranno effettuati gli esami per ottenere l'idoneità sportiva

Giornata di visite mediche per Pedro, arrivato nella giornata di lunedì in Italia per iniziare la sua nuova avventura alla Roma. Il 33enne esterno spagnolo, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Chelsea, si è recato a Villa Stuart per svolgere i soliti controlli che anticipano la firma del contratto. Per lui, in mattinata, era prevista solo una visita specializzata alla spalla operata in seguito all'infortunio subito durante la finale di FA Cup persa contro l'Arsenal. Soltanto successivamente verrà sottoposto ai controlli per ottenere l'idoneità sportiva.