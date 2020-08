I rossoblù sull'allenatore che giovedì potrebbe portare lo Spezia in Serie A: se non si sblocca l'altro profilo per la panchina è quello di Carrera dell'AEK Atene. Mercato: Masina e Rincon i primi obiettivi per rinforzare la rosa CALCIOMERCATO, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Giorni decisivi per definire il futuro allenatore del Genoa. Il primo obiettivo del club rossoblù è Vincenzo Italiano: classe '77, ex centrocampista del Grifone (9 presenze nel 2005) che oggi ha portato lo Spezia a un passo dalla prima Serie A della sua storia (giovedì il ritorno della finale playoff contro il Frosinone, si riparte dallo 0-1 dello Stirpe). Forti dei numeri di questa stagione, i bianconeri però hanno fissato una cifra molto alta per lasciar partire il loro allenatore: circa 2 milioni di euro. Motivo per cui il Genoa riflette e valuta anche altri profili. La prima alternativa è Massimo Carrera, attuale guida dell'AEK Atene.