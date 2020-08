Fumata bianca in arrivo per il rinnovo del contratto tra il fuoriclasse svedese e il club rossonero: lunedì inizia il raduno del Milan, l'obiettivo è che sia già con Zlatan

Solo questione di tempo, poi il Milan e Zlatan Ibrahimovic continueranno ufficialmente insieme. L'annuncio del rinnovo del fuoriclasse svedese è atteso entro l'inizio della prossima settimana: l'obiettivo è quello di chiudere tutto nel weekend, affinché il numero 21 sia presente al raduno della squadra in programma lunedì. Rimangono da limare gli ultimi dettagli economici: Ibra chiede 7,5 milioni, il club ne offre 5, è plausibile che la stretta di mano arriverà attorno ai 6. Perché la volontà comune è quella di un progetto rossonero con al centro Zlatan. L'attaccante ha fatto bene al Milan (salito fino al sesto posto in Serie A), il Milan ha fatto bene a lui (11 gol in 20 presenze da gennaio).