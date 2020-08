Una notizia inattesa che scuote l’ambiente giallorosso: Fabio Liverani è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra . Una decisione in controtendenza rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi, quando la società giallorossa aveva deciso di puntare proprio su di lui per ripartire dopo la retrocessione in Serie B. "L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità", si legge nella nota diramata dal club.

I motivi che hanno portato al divorzio

Si conclude dunque l’avventura tra il Lecce e Fabio Liverani, l’allenatore che aveva portato la squadra dalla Serie C alla Serie A. Ma come e perché si è arrivati al divorzio? Il Lecce ha offerto nei giorni scorsi a Liverani un rinnovo triennale, che l’allenatore però non aveva ancora firmato. In mattinata lo stesso Liverani ha comunicato al club la volontà di non continuare più insieme, senza voler nemmeno iniziare la stagione perché non del tutto convinto del progetto. Così il Lecce – stanco di aspettare e infastidito dalla situazione, visto che aveva puntato con decisione su Liverani proponendo un rinnovo triennale – ha deciso interrompere fin da subito il rapporto di collaborazione.