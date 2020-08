Le sliding doors del pallone. Domenica il Psg si giocherà a Lisbona la prima finale di Champions della sua storia. Il giorno dopo Edinson Cavani , che con i francesi ha giocato per sette stagioni fino allo scorso giugno, volerà a Lisbona per limare gli ultimi dettagli e firmare con il Benfica . Una svolta di mercato attesa, per uno dei parametri zero più ghiotti del panorama mondiale. Spinto dal dg Tiago Pinto, il club lusitano è riuscito a convincere l'uruguaiano con un progetto solido e uno sforzo economico importante: sul tavolo un contratto triennale da 10 milioni a stagione . Cavani è il punto esclamativo di una campagna acquisti già da protagonisti: il Benfica ha già chiuso per Vertonghen in difesa e per il double d'attacco Everton Soares-Luca Waldschmidt . A cui presto si aggiungerà il Matador.

Chissà se l'attaccante avrà qualche rimpianto. Con 200 gol in 301 presenze, Cavani è per distacco il primo marcatore della storia del club parigino. Ha vinto campionati (6), coppe nazionali (15), trofei individuali (Golden Foot 2018). Ma in Champions, come il Psg prima delle ultime settimane, non è mai andato oltre i quarti di finale. Il suo contratto scadeva lo scorso giugno, a differenza di molti colleghi nel mondo del calcio Cavani non ha trovato l'accordo per proseguire fino a fine stagione. A 33 anni, ha potuto studiare la sua nuova tappa per mesi, prima di scegliere il Benfica. La prima metà della sua carriera l'ha trascorsa tra Danubio, Palermo e Napoli. La seconda tutta in Francia. Ora il Portogallo lo aspetta.