Il capitano giallorosso è in cima alla lista degli attaccanti cercati da Andrea Pirlo, ma al momento non ha dato segno di voler lasciare Trigoria e per la società giallorossa è incedibile. Inoltre Milik, l'attaccante inizialmente individuato da Sarri per a Juve e il nome sul quale la Roma virerebbe nel caso di una partenza del bosniaco, non ha dato il suo assenso per trasferirsi in giallorosso



Ore calde sull'asse Torino-Roma. La Juventus mette gli occhi su Edin Dzeko, prima scelta per l'attacco individuata da Andrea Pirlo. Ma allo stesso tempo i giallorossi sono tranquilli: il bomber bosniaco non ha dato segnali di volersene andare e rimane un elemento fondamentale per la squadra di Fonseca dopo i 16 gol in 43 partite dell'ultima stagione. Quindi la Roma ha intenzione e fiducia di partire con Dzeko. Se poi entro 10 giorni il giocatore esprimerà volontà diverse, la situazione verrà valutata di conseguenza. In base al tipo di offerte e sostituti sul tavolo. Ma ad oggi si tratta solo di scenari: a Roma non c'è alcun 'allarme Dzeko'.