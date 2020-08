L’asta che si è scatenata per Gabriel Magalhaes è in via di definizione. È l’Arsenal la squadra più vicina ad aggiudicarsi il giocatore, dopo aver trovato l’accordo col Lille sulla base di 26 milioni di euro più 4 di bonus. Il difensore ha accettato la proposta fatta dai Gunners, dunque manca soltanto il sì. Il club francese attende nelle prossime ore un eventuale rilancio del Manchester United, mentre il Napoli al momento continua a legare quest’operazione alla partenza eventuale di Kalidou Koulibaly, che non si è ancora concretizzata. Se i Red Devils non facessero una nuova miglior offerta, già nella giornata di sabato potrebbe chiudersi l’affare. Anche perché Gabriel vorrebbe decidere la sua nuova squadra entro la fine della settimana.