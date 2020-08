Karim Benzema è reduce da una grande stagione. 27 gol e 11 assist in 48 partite, così ha trascinato il Real Madrid alla conquista della Liga. Adesso vuole ripetersi, per questo anche in vacanza si sta allenando duramente. Lo ha ribadito lo stesso attaccante francese con un video postato sulla propria pagina Instagram. Un filmato che lo ritrae mentre si dà da fare nella sua palestra con manubri, elastici e bilancieri. Non solo questo però, perché poi il classe 1987 si sposta in giardino dove - sempre con le scarpe da ginnastica ai piedi - si esercita con un pallone tanto per non perdere la confidenza in vista dell'annata che verrà. Ai più attenti non è sfuggito un particolare che, in tempi di calciomercato, può stuzzicare l'immaginazione dei tifosi: Benzema si allena con un pallone griffato Champions sul quale è ben evidente il logo della Juventus. Uno scenario, quello di poterlo vedere in bianconero, alimentato dal fatto che la Juventus sul mercato è alla ricerca di un numero nove da regalare a Pirlo, anche se a noi di Sky non risulta che la dirigenza bianconera si sia mossa per cercare di portare a Torino il calciatore francese.